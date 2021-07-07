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Emiliano Sala'nın kız kardeşi Romina intihara teşebbüs etti

07.07.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın kız kardeşi Romina Sala'nın intihara teşebbüs ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Emiliano Sala'nın kız kardeşi Romina intihara teşebbüs etti

2019 yılının ocak ayında transfer olduğu Cardiff City'e imza atmak üzere Fransa'dan uçağa binen ancak uçağın Manş Denizi üzerinde düşmesinin ardından Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, 28 yaşında hayatını kaybetmişti.

Bu kaza sonucunda ailenin sözcülüğünü yapan Sala’nın kız kardeşi Romina’nın önceki gün intihara teşebbüs ettiği ve durumunun kritik olduğu açıklandı.

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Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre Romina Sala'nın kendisini astığı ve zehirli maddeler ile hayatına son vermek istediği belirtildi. Romina’nın tedavisine yoğun bakımda devam edilirken, doktorların, hastanın vücudunun çok zarar gördüğünü açıkladı.

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Öte yandan Emiliano Sala’nın babası Horacio da oğlunu kaybettiği trajik kazadan 3 ay sonra kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
aile dağıldı bi anda …
aile perişan olmuş Allah korusun
Kurtuluşu yok fişini çekin ötönazi yapın boşuna acı çekmesin.

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