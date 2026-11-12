Cristiano Ronaldo'dan futbol dışında sürpriz hamle! ilk dizisi için çekimler başladı

Futbol kariyerinin yanı sıra yatırımlarıyla da adından söz ettiren Cristiano Ronaldo, bu kez farklı bir sektörde boy göstermeye hazırlanıyor. Portekizli yıldızın ilk televizyon projesi için düğmeye basıldı ve çekimler başladı.

RONALDO'NUN İLK DİZİSİ "DAY 1S" İÇİN ÇEKİMLER BAŞLADI

Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk televizyon dizisi olan "Day 1s" projesinin çekimlerine başlandığını duyurdu. İngiliz yönetmen ve yapımcı Matthew Vaughn ile birlikte UR Marv Studios çatısı altında hazırlanan yapım, futbol dünyasını merkezine alan bir drama olacak.

41 yaşındaki yıldız futbolcu, duyurusunda heyecanını dile getirerek, "Heyecan verici haber! İlk televizyon programım olan 'Day 1s'in çekimleri başladı. Daha fazlası gelecek!" ifadelerini kullandı.

HİKAYE FUTBOLUN KULİS DÜNYASINDA GEÇECEK

Londra'da çekimleri başlayan dizinin merkezinde, futbol menajerlerinin dünyası yer alacak. Hikaye, İngiliz futbol menajeri Stanley Dalton'ın transfer piyasasının yoğun rekabet ve yüksek risk barındıran ortamında yaşadıklarını konu edinecek.

Damian Lewis'in Stanley Dalton karakterine hayat vereceği yapımda, Fransız futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry de kendisini canlandıracak. İngiliz rapçi Dave'in de dizinin ilk bölümünde yer alacağı belirtildi.

BAŞROL BELLİ OLDU

Dizinin başrolünde, Homeland ve Billions gibi dünyaca ünlü yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Damian Lewis yer alıyor. Lewis, projede Stanley Dalton isimli kurgusal bir İngiliz futbol menajerine hayat verecek.

CRISTIANO RONALDO DA KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

Projenin yürütücü yapımcıları arasında bulunan Cristiano Ronaldo'nun dizide kısa süreli olarak kamera karşısına geçmesi ve kendisini canlandırması bekleniyor. Ancak Portekizli yıldızın hangi bölümlerde ve ne kadar süreyle izleyici karşısına çıkacağı henüz netleşmedi.

Dizinin yayın tarihi ve hangi dijital platformda ya da televizyon kanalında gösterileceği konusunda da resmi bir açıklama yapılmadı.

RONALDO'NUN YENİ PROJELERİ DE YOLDA

Televizyon sektörüne giriş yapan Ronaldo'nun ortak olduğu yapım şirketinin başka projeler üzerinde de çalıştığı belirtildi. Şirketin, Matt Damon ve Chris Hemsworth gibi yıldız oyuncuların yer alacağı "Stuntnuts" adlı filmi de önümüzdeki dönemde tanıtması bekleniyor.

Böylece futbol sahalarındaki başarılarıyla dünya çapında tanınan Ronaldo, eğlence sektöründeki yatırımlarıyla da kariyerine yeni bir alan eklemiş oldu.