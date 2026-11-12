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Fenerbahçe'nin eski yıldızı için ezeli rakipler devrede! Kimi tercih edecek?

Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min-jae'nin geleceği belirsizliğini korurken, Alman basını Süper Lig devlerini heyecanlandıran bir gelişmeyi duyurdu. Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra İtalyan devi Juventus, Güney Koreli savunmacının durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı için ezeli rakipler devrede! Kimi tercih edecek?
Emre Şen

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kim Min-jae'nin takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Alman basınından Bild'in haberine göre; savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Beşiktaş ile İtalya Serie A temsilcisi Juventus, tecrübeli stoperin mevcut durumu ve transfer şartları hakkında nabız yokladı.

BAYERN MÜNİH YÖNETİMİ MASAYA OTURUYOR

Fenerbahçe nin eski yıldızı için ezeli rakipler devrede! Kimi tercih edecek? 1

Bavyera ekibinin, 29 yaşındaki savunmacı ile önümüzdeki günlerde kritik bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Yönetim ile oyuncu cephesi arasında yapılacak toplantıda, Kim Min-jae'nin kulüpteki rolü ve geleceğine dair yol haritası netleştirilecek.

OLASI AYRILIĞA KARŞI ALTERNATİF LİSTE HAZIR

Fenerbahçe nin eski yıldızı için ezeli rakipler devrede! Kimi tercih edecek? 2

Bayern Münih yönetiminin, kadro planlamasında Güney Koreli yıldızın takımdan ayrılma ihtimalini de ciddi şekilde değerlendirdiği aktarıldı. Alman kulübünün, olası bir ayrılık senaryosuna karşı savunma hattını genç stoperlerle takviye etmek üzere şimdiden alternatif bir transfer listesi hazırladığı kaydedildi.

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