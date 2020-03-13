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Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni detaylar

FUTBOL HABERLERİ  | 13.03.2020 18:42 | Son Güncelleme

Arjantinli santrfor Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçak kazasında pilotun ticari uçak sürme lisansı olmadığı ortaya çıktı.

Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni detaylar

Kazayı inceleme altına alan İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi'nden (AAIB) yapılan açıklamaya göre, Sala'nın öldüğü uçak kazasında hayatını kaybeden pilot David Ibbotson'un gece uçuşu yapmak için yeterli tecrübesi ve ticari uçak sürme lisansının olmadığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca uçağın da ticari çalışma lisansının olmadığı belirtildi.

Pilot Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak 2019'da Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Emiliano Sala Futbol Arjantin uçak kazası

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