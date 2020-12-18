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Emiliano Viviano: Fatih Terim, imparator

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ  | 18.12.2020 23:17 | Son Güncelleme

Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano hayranı olduğu Fatih Terim ile buluştu.

Emiliano Viviano: Fatih Terim, imparator

Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından teknik direktör Fatih Terim ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kısa bir süre önce verdiği röportajda, "Fatih Terim Fiorentina'dayken her maçına giderdim, onu çok seviyorum. Ofansif oynatıyordu; Batistuta, Rui Rosta hepsi sahadaydı. Fatih Terim, İtalya futbolu için çok önemli bir figür" sözlerini kullanan Viviano, maçın ardından ise Fatih Terim ile buluştu.

Sarı kırmızılı çalıştırıcı ile fotoğrafını paylaşan Viviano, "İmparator" yazarak, 4 mor kalp bıraktı. Ayrıca, "Fakat bugün biz kazandık" ifadelerine yer verdi.

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