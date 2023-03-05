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Emily Ratajkowski çiçek açtı! Stiliyle sosyal medyayı salladı

05.03.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defalarca kez aldatıldığını öğrenip boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen model ve oyuncu Emily Ratajkowski stiliyle gündeme bomba gibi üstü. Belden yukarısını çiçek ile kapatan güzel modele beğeni yağdı.

Emily Ratajkowski çiçek açtı! Stiliyle sosyal medyayı salladı

Sebastian Bear-McClard'dan boşanan ve bir dönem adı Brad Pitt ile anılan Emily Ratajkowski, boşandıktan sonra tarzıyla daha çok gündem olmaya başladı.

Model Jonathan Anderson's Loewe Spring/Summer 2023 koleksiyonundan bir parçayla davete katıldı. 31 yaşındaki Ratajkowski, bitkilerden ilham alan görünümünü sosyal medyadan da paylaştı.

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Sütyensiz haliyle dikkat çeken Emily Ratajkowski'nin üst kısmında sadece bir yaprak vardı.

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Tüm sırtı açık olan modelin frikik vermemesi için iç kısmında resmen bir göğüs zırcı bulunuyordu.

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McClard ile Sylvester Apollo Bear adında bir çocuk sahibi olan model, şu sıralar huzurunu korumaya odaklandığını belirtse de aynı noktada buluşabileceği ve kendisine bir şeyler katabilecek biriyle tanışmayı umduğunu söylemişti.


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