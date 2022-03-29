Emily Ratajkowski dekoltesiyle dikkat çekti

Emily Ratajkowski, 2022 Vanity Fair Oscar partisinde yine farkını ortaya koydu. Model Emily Ratajkowski partiye oldukça iddialı bir tasarımla geldi.

30 yaşındaki model, büyük bir orta bölmeye sahip sahip turuncu büstiyeriyle farkını ortaya koydu. Emily'i görenler gözlerini ünlü modelden alamadı. Ortası tülle kaplı büstiyerle bol bol poz veren Emily Ratajkowski yine hayranlarından tam not aldı.

Bazı takipçiler ise ünlü modelin dekoltesini fazla buldu.

Geçtiğimiz günlerde güzellik algısı takıntısı yüzünden, özgüveninin düşük olduğunu açıklayan Emily Ratajkowski, sosyal medyadan paylaştığı karın kaslı fotoğraflarına, "Bu benim vücudum, boyun eğmeyeceğim!" yazarak tepki göstermişti.



