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Emily Ratajkowski derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı

04.05.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel model Emily Ratajkowski objektif karşısına geçerek verdiği pozlarla herkesi büyüledi. Versace 2022 İlkbahar-Yaz gözlük kampanyası için objektiflere poz veren dünyaca ünlü modelin fotoğraflarını, Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile ortağı Marcus Piggott çekti. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle kasıp kavuran güzel model Emily Ratajkowski sosyal medyayı adeta salladı.

Emily Ratajkowski derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü güzel model ve oyuncu Emily Ratajkowski, sosyalmedya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Versace 2022 İlkbahar-Yaz gözlük kampanyası poz veren güzel yıldız, güzelliğive derin dekoltesiyle mest etti.

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30 yaşındaki İngiliz yıldızın reklam fotoğraflarını, dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile ortağı Marcus Piggott çekti.

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Derin göğüs dekolteli elbisesiyle adeta ışıl ışıl parlayan dünyaca ünlü yıldız takipçilerinden tam not aldı. Binlerce kişi Emily Ratajkowski'nin fotoğrafına beğeni yağdırdı.

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Instagram hesabında 29 milyon takipçisi bulunan güzel model, özel hayatından kesitleri de paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Model Emily Ratajkowski
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