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Emily Ratajkowski hamile olduğunu duyurup çıplak poz verdi

27.10.2020 09:00 | Son Güncelleme:
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Emily Ratajkowski hamile olduğunu duyurup çıplak poz verdi

İngiliz model ve oyuncu Emily Ratajkowski hamile olduğunu Vogue dergisinin kapağına verdiği pozla duyurdu! Ünlü model hamile olduğunu duyurur duyurmaz çıplak pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

1991 doğumlu ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, Vogue Dergisi'ne verdiği röportajda hamile olduğunu açıkladı. Güzel oyuncu bu açıklamasının ardından çıplak pozlarını da paylaşarak beğeni topladı.

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Emily verdiği röportajda, bebeğinin cinsiyeti konusunda arkadaş çevresinden çok soru aldığını ama bu konuyu umursamadığını ve terapistiyle de görüşmeler yaptığını belirtti.

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Güzel model "Kim olacağınızı merak ederek sizi bekliyoruz" dedi. Emily, Vogue için yazdığı makalesinde hamileliği sırasında bilincinin nasıl değiştiğini ve bebeğinin cinsiyetinin ne kadar önemsiz olduğunu da anlattı.

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Emily açıklamasında "Bebekler bir yana, insanlara cinsiyet temelli önyargılara zorlamaktan hoşlanmıyorum. Çocuğumun bana kendini göstermesine izin veren bir ebeveyn olmak istiyorum" diyerek cinsiyet temelli ön yargıları eleştirdi.

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Emily Ratajkowski karnının içinde gelişen şeyi merak ettiğini söyleyerek bu merakın çevresini sardığını da ifade ediyor.


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