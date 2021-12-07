Emily Ratajkowski, kırmızı mayosuyla Instagram’ı ateşe verdi

Emily Ratajkowski, Noel’e özel kırmızı kadife mayolu fotoğraflarıyla Instagram’ı yaktı geçti. 30 yaşındaki güzel manken kırmızı kadife mayosuyla yaptığı kombinini büyük kürk bir şapkayla tamamladı.
Gone Girl filminde ve Easy adlı dizide rol alan mankenin fotoğrafları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Instagram’da 28 milyondan fazla takipçisi olan Emily Ratajkowski, fotoğrafların altına yazdığı notla kürkün sahte olduğunu belirtti. Onlarca ünlü ismin beğendiği fotoğraflarda yorumların arasında Kourtney Kardashian’ın yazdığı “Melek gibibisin...” yorumu ön plana çıktı.
Emily Ratajkowski, 9 ay önce kocası Sebastian Bear-McClard ile ilk çocuğu Sylvester'ı kucağına aldı.
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