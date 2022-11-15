Emily Ratajkowski siyah transparan elbisesiyle olay oldu! İçi göründü

Defalarca kez aldatıldığı için eşinden boşanma kararı alan Emily Ratajkowski, New York'taki bir Swarovski etkinliğinde boy gösterdi. 31 yaşındaki model, sütyensiz gitmeyi tercih ettiği şeffaf siyah bir elbiseyle yine fark yarattı.

Emily, dalgalı bir yakaya sahip tek renkli elbiseyle göz alıcı görünüyordu. Sıkı tutmak için sadece ince bir askıyla siyah boyundan bağlamalı elbisenin sırtı açık tasarımı vardı.

Model sütyensiz haliyle ve göğüslerinin görünmesiyle pek ilgilenmiyordu. Flaşlara rağmen poz vermekten çekinmeyen model içinin görünmesine aldırış etmeden bol bol poz verdi.

Görüntüler Kim Kardashian'ın eski erkek arkadaşı Pete Davidson ile gece birlikte görüntüğü dedikodusu yayıldıktan hemen sonra geldi. Model konuya dair açıklama yapmadı.



