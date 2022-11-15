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Kim Kardashian'ın eski sevgilisi Pete Davidson penis boyu hakkındaki söylentileri doğruladı

15.11.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin meşhur televizyon programı Saturday Night Live'ın (SNL) sunucularından Jay Pharoah, komedyen arkadaşı Pete Davidson'ın çok ünlü kadınlarla ilişki yaşaması hakkında konuştu.

Kim Kardashian'ın eski sevgilisi Pete Davidson penis boyu hakkındaki söylentileri doğruladı

The Jess Cagle Show podcast'inin son bölümüne katılan Pharoah, Davidson'ın penis boyu hakkında yıllardır süregelen söylentileri nasıl doğruladığını anlattı. Programın bir yerinde konu 28 yaşındaki Davidson'ın şarkıcı Ariana Grande, reality yıldızı Kim Kardashian ve oyuncu Kate Beckinsale gibi isimlerle nasıl birlikte olduğuna geldi.

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Pharoah, arkadaşının ünlü isimlerin kalbini kazanmasını "büyük penisine" borçlu olduğunu öne sürdü.

SNL sunucusu, "Bu adamın bir olayı var diye düşündüm ve 'Nasıl yapıyorsun?' diye Pete'e sordum" dedi.

Pharoah, Davidson'ın cevabını şöyle anlattı:

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"EVET DOSTUM 23 CM KADAR"

"Sırrının 'tanrı vergisi' bir özelliği olduğunu söyledi. Bunu doğruladı. 'Evet dostum, 23 santimetre kadar'" dedi.

Davidson'ın penis boyu ilk olarak 2018'de ünlü komedyenin o dönemki sevgilisi Grande'nin attığı bir tweet'le gündeme gelmişti.

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Grande, sevgilisinin penisinin 25 santimetre olduğunu ifade eden şakayla karışık bir tweet atmıştı.

Sunucu Charlamagne Tha God da geçen ayki bir yayınında rapçi Kanye West'in, eski eşi Kardashian'la bir dönem birlikte olan Davidson'ın "penis boyunu kafaya taktığını" dile getirmişti.

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Kim Kardashian Pete Davidson

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