Emily Ratajkowski yine yaptı yapacağını! Yaza veda pozu!

Moda dünyasının en cesur isimleri düşünüldüğünde akla ilk gelen model hiç şüphesiz o...

Kendine güvenli ve iddialı pozları, vücudunu sergilemek konusundaki cesareti ile her daim magazin basınının gündeminda olan Emily Ratajkowski'den bahsediyoruz...

27 yaşındaki Emily, dün yaptığı paylaşımla yine kalp atışlarını hızlandırdı.

Paylaşımından üstsüz güneşlendiği anlaşılan ve kendi tasarladığı leopar desenli bikini altını giydiği görünen Ratajkowski, paylaştığı fotoğrafa "Teşekkürler 2018 yazı" notunu düştü.

Güzel modelin paylaşımı, kısa sürede 600 bini aşkın beğeni ve on binlerce yorum aldı.

Emily, geçtiğimiz günlerde de Paper dergisi için çekilmiş küvet pozlarını paylaşmıştı.

Şubat ayında sinemacı Sebastian Bear-McClard ile hayatını birleştiren güzelin paylaşımları, hayranlarından büyük ilgi görmüştü.



