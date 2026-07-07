Emin Bayram Türkiye'ye dönüyor! Galatasaray'dan cevap geldi

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen RAMS Başakşehir, rotasını Belçika'ya çevirdi. Turuncu-lacivertlilerin, Westerlo'da forma giyen milli savunmacı Emin Bayram'ın transferi için hem kulübü hem de oyuncu cephesiyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.

RESMİ İMZALAR YAKIN

HT Spor'un haberine göre, 23 yaşındaki stoperin transferinde son aşamaya gelindi. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Emin Bayram'ın kısa süre içerisinde Başakşehir ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN ONAY ÇIKTI

Emin Bayram'ı 2024 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesiyle Westerlo'ya gönderen Galatasaray'ın, sözleşmedeki ön alım hakkına rağmen bu transfer için onay verdiği öğrenildi.

BELÇİKA'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Westerlo formasıyla iki sezonda istikrarlı bir grafik çizen genç savunmacı, toplam 94 resmi maçta görev aldı. 7 bin 639 dakika sahada kalan Emin Bayram, bu süreçte 6 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak yalnızca savunmadaki performansıyla değil, hücumdaki etkinliğiyle de dikkat çekti.

MİLLİ STOPER SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Kariyerine yeniden Süper Lig'de devam etmeye hazırlanan Emin Bayram'ın, Başakşehir savunmasının önemli parçalarından biri olması bekleniyor. Turuncu-lacivertlilerin transferi kısa süre içinde kamuoyuna duyurması bekleniyor.