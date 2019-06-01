Emina Jahovic bikinili pozuyla büyüledi!

Geçtiğimiz yıl, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini bitiren Emina Jahovic, boşanma sonrası kısa süre Sadettin Saran ile aşk yaşamıştı. Bu ilişkisinde de umduğunu bulamayan Jahovic'in eski sevgilisi Marko Miskovic'e döndüğü iddia edilmişti. İkili, bu iddiayı yalanlarken, Jahovic'in ülkesi Sırbistan'daki gazeteler haberin doğru olduğunu yinelemişti.

Sırp güzel, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adeta takipçilerini mest etti. 2018 yazına ait bir fotoğrafını yayınlayan Jahovic, oğlu Yavuz ile birlikte sezlonga uzanmış bir halde görülüyor. 2 çocuk annesi olan ünlü şarkıcının kusursuz fiziği dikkat çekiyor.





