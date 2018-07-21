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Emina Jahovic'i şaşırtan Mustafa Sandal sorusu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.07.2018 11:05 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina önceki akşam Etiler’deki Nusret’teydi

Emina Jahovic'i şaşırtan Mustafa Sandal sorusu

Şarkıcı Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı, 2 oğlunun babası Mustafa Sandal’dan 1.5 ay önce boşanmıştı. Emina önceki akşam Etiler’deki Nusret’ten çıkıyordu. Muhabirler “Mustafa Bey ayrılığa rağmen size hâlâ aşık olduğunu söyledi. Ne diyeceksiniz?” diye sordu. Ne diyeceğini şaşıran Emina Jahovic’in ilk sözleri “Aaaa gerçekten mi aşıkmış? Haberim yok, bilmiyordum” oldu.

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MUSTAFA VERDİ

Emina Jahovic “Çocuklarımız Yaman ve Yavuz, babarıyla Göcek’teler. Ben de yanlarına gideceğim. Ailece tatil yapacağız” dedi.

Emina, Mustafa Sandal’dan boşanırken yüklü miktarda tazminat aldığı yönündeki soruya da şöyle cevap verdi: “Ben hiçbir şey istemedim, Mustafa verdi. Her şey onun kararı doğrultusunda oldu. Ben ona uydum.”

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Mustafa Sandal boşanırken Emina Jahovic’e, Beykoz’daki villanın satışından 2 milyon dolar, Sırbistan’da 250 bin euro’luk villa, aylık 25 bin TL nafaka vermişti.

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Mustafa Sandal “Ayrılık sürecinde hakkınızda ‘Eşini aldattı’ diye haberler çıktı. Magazincilere kırgın mısınız?” sorusuna şöyle bir cevap verdi: “Bir pilotun türbülansa girdiğinde canı sıkılma lüksü yok! Havada akım farklılığı oluyor, uçak sallanıyor, yolcular korkuyor. Pilot bundan dolayı mesleğine küsemez.”

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Anahtar Kelimeler:
Emina Jahovic mustafa sandal nusret

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