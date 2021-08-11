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Emine Erdoğan, sel felaketinden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti

11.08.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Erdoğan, sel felaketinden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük şehirlerimizdeki yoğun yağışlar neticesinde oluşan sel felaketini derin bir üzüntüyle öğrendim. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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