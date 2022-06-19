YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Emine Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı:

Emine Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı:

19.06.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir evlat gücünü, omzunda elini daima hissettiği babasından alır. Ebediyete uğurlasa da evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez. Babamı hasret ve dua ile anıyor, şehitlerimizin babalarına sabır diliyorum. Değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan mesajında, "Bir evlat gücünü, omzunda elini daima hissettiği babasından alır. Ebediyete uğurlasa da evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez. Babamı hasret ve dua ile anıyor, şehitlerimizin babalarına sabır diliyorum. Değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle, baba sevgisinden mahrum kalmış çocuklar ile babalık duygusunu yüreğinde hissederek evini açan tüm koruyucu ailelere de şükranlarını sunduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PAB Başkanı Pacheco: "Türkiye, göçmenlere birer nesne gibi yaklaşmadı"PAB Başkanı Pacheco: "Türkiye, göçmenlere birer nesne gibi yaklaşmadı"
Keçiören Ovacık'taki cemevinin temeli törenle atıldıKeçiören Ovacık'taki cemevinin temeli törenle atıldı
Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen babalara sinema biletli sürprizÇocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen babalara sinema biletli sürpriz
Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:46
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazartesi

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.