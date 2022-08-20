Emine Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin'den gelen kaza haberi ile yüreğimize bir kez daha ateş düştü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

