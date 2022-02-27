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Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

27.02.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam aleminin ve Türk milletinin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm İslam aleminin ve milletimizin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, Miraç gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Miraç kandili

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