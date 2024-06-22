Emine Ün “Balo zamanı” deyip paylaştı... Kızı Duru güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! "Annesine çok benziyor"

Emine Ün ile Emre Kınay, 2003 yılında evlenmiş, 2004'te Duru adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Oyuncu çift, evliliklerini 2009'da sonlandırmıştı.

Duru Kınay liseden mezun oldu. Ün, kızının mezuniyet balosundan birçok kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Emine Ün paylaşımına "Balo zamanı. Bu gururu yaşattığın için sana çok teşekkür ederim deniz gözlü kızım, hayatın da hep güzel insanlarla ve iyiliklerle yaşa, tüm güzellikler seninle olsun ve Allah’ım seni nazarlardan korusun. Seni çok seviyorum. İyi eğlenceler" notunu düştü.

Emine Ün ile kızının benzerliği ise yeniden sosyal medya gündem oldu. Ün paylaşımına "Aşırı benziyorlar", "Hangisi anne hangisi kız çıkaramadım", "Benzerlikleri şaka mı?" gibi yorumlar yapıldı.







