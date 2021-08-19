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Emine Ün hastaneden kötü haberi verdi! Annesi yoğun bakımda

19.08.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 10 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan Emine Ün'ün ve annesinin tedavisi hastanede devam ediyor. Sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

Emine Ün hastaneden kötü haberi verdi! Annesi yoğun bakımda

Koronavirüs salgınına yakalanan ünlülerden biri de Emine Ün oldu. 43 yaşındaki oyuncu, Şişli'de özel bir hastanede tedavi görüyor. Hastane odasından paylaşımda bulunan Emine Ün, kendisiyle birlikte koronavirüs testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını belirtti.

Instagram'da annesine sarılıp öptüğü bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Şu an üzüntümün tarifi yok" derken, kendi sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Emine Ün kötü haberi şu sözlerle duyurdu:
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"Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer malesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber Covid olduk... Tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı. Ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün. Uzun uzun yazılacak bir şey yok, çünkü şu an üzüntümün tarifi yok... Öyle çok arayan soran yazan var ki, tanıdığım tanımadığım, hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek için yazmak istedim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Allah'ım anneciğime, bana ve tüm hastalarımıza şifa versin inşallah."


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Emine Ün
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