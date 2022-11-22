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Emine Ün kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kadere Karşı'nın Gazel’i Emine Ün 2. Sayfa'da!

22.11.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Ün, TV8'de canlı olarak ekrana gelen 2. Sayfa magazin programının canlı yayın konuğu oldu. Kadere Karşı dizisinde Gazel karakterine hayat veren ünlü oyuncunun, 2003 yılında evlendiği meslektaşı Emre Kınay'dan Duru Kınay adında bir kızı vardır. Çift ayrıldıktan sonra, güzel yıldız 2012 yılında Tolga Karakaş ile evlenmiştir. Fakat ikili 2021 yılında ayrıldı. Peki, Emine Ün kimdir, nereli? Kadere Karşı'nın Gazel’i Emine Ün kaç yaşında?

Emine Ün kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kadere Karşı'nın Gazel’i Emine Ün 2. Sayfa'da!

Emine Ün, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Emine Ün, şu an Kadere Karşı dizisinde Gazel karakterine hayat veriyor. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Emine Ün'ün hayatı ve biyografisi...

EMİNE ÜN KİMDİR?

Emine Ün 24 Eylül 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Emine Ün, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu ve şarkıcıdır.

İstanbul Etiler lisesinden mezun olduktan sonra 1992 yılında modellik kariyerine adım atan Emine Ün, 1994 yılında bir derginin kapak kızı olmuştur.

Oyunculuk dersleri aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimi 1992’de Mahallenin Muhtarları dizisi ile olmuştur. Arından Canısı ve Canısı 2 yapımlarında rol almış ve bunları Aynalı Tahir dizisindeki başrolü takip etmiştir. Daha sonra kariyerinde İmparator, Sihirli Annem, Bıçak Sırtı gibi başarılı yapımlarda rol almıştır. Çeşitli reklamlarda da rol alan Emine Ün’ün ayrıca Nazar aldı bir müzik albümü de bulunmaktadır.

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Emine Ün 2. sayfa

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