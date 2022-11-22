Emine Ün kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kadere Karşı'nın Gazel’i Emine Ün 2. Sayfa'da!

Emine Ün, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Emine Ün, şu an Kadere Karşı dizisinde Gazel karakterine hayat veriyor. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Emine Ün'ün hayatı ve biyografisi...

EMİNE ÜN KİMDİR?

Emine Ün 24 Eylül 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Emine Ün, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu ve şarkıcıdır.

İstanbul Etiler lisesinden mezun olduktan sonra 1992 yılında modellik kariyerine adım atan Emine Ün, 1994 yılında bir derginin kapak kızı olmuştur.

Oyunculuk dersleri aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimi 1992’de Mahallenin Muhtarları dizisi ile olmuştur. Arından Canısı ve Canısı 2 yapımlarında rol almış ve bunları Aynalı Tahir dizisindeki başrolü takip etmiştir. Daha sonra kariyerinde İmparator, Sihirli Annem, Bıçak Sırtı gibi başarılı yapımlarda rol almıştır. Çeşitli reklamlarda da rol alan Emine Ün’ün ayrıca Nazar aldı bir müzik albümü de bulunmaktadır.

