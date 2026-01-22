Katy Perry Riyad'a damga vurdu! Dakikada 300 bin dolar kazandı! Net serveti gündemde

Sinema, televizyon, müzik, spor ve dijital dünyadan birçok ünlü ismi bir araya getiren Joy Awards 2026, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yoğun katılımla düzenlendi.

Orta Doğu’nun en saygın ödül organizasyonları arasında yer alan JOY AWARDS 2026’nın açılış gecesinde dünyaca ünlü yıldız Katy Perry sahneye çıktı.

"Roar", "Dark Horse" ve "Firework" gibi dünya listelerini altüst eden hit şarkılarını seslendiren Perry, sahne şovuyla fark yarattı.

DAKİKADA 300 BİN DOLAR

Katy Perry'nin bu ödül töreninde performansının yanı sıra aldığı rekor ücret de damga vurdu. Yaklaşık 30 dakika süren sahne şovu karşılığında Perry’nin 10 milyon dolar ücret aldığı iddia edildi.

Bu rakam, sanatçının sahnede kaldığı her dakika için yaklaşık olarak 300 bin dolar kazandığı anlamına geliyor.

NET SERVETİ GÜNDEMDE

2025'te Forbes Dergisi'nin iş, eğlence, medya ve farklı alanlardan 100 kadını sıraladığı listede, Katy Perry 14. sırada yerini almıştı.

Ana zenginlik kaynağı müzik olarak belirtilen Katy Perry'nin servetinin 360 milyon dolar olduğu öğrenilmişti.