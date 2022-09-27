MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emine Ün kızını ve yeni sevgilisini paylaştı! "Bu ne hız"

Emine Ün kızını ve yeni sevgilisini paylaştı! "Bu ne hız"

27.09.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolga Karakaş’tan geçen yıl boşanan Emine Ün kardeşinin eski kocasıyla birlikte olduğu haberiyle şoke olmuştu. Hem eski kocası hem de kardeşini hayatından silen Emine Ün yeni aşka yelken açtı. Ün kızı Duru Kınay ve sevgilisiyle pozunu sosyal medyadan paylaştı.

Emine Ün kızını ve yeni sevgilisini paylaştı! "Bu ne hız"

Oyuncu Emine Ün son dönemde yaşadığı olaylarla zor günler geçirmişti. Tolga Karataş ile boşandıktan sonra kız kardeşi Mine Ün ve eski eşinin sevgili olduğunu öğrenen oyuncu hayatının şokunu yaşamıştı.

Kardeşiyle olan tüm bağını da koparan Emine Ün yeni aşka yelken açtı. Zor günleri geride bırakan Ün ve sevgilisi Ayk Karakulakyan ile fotoğrafını paylaşmıştı.

sdfsgsd

Emine Ün bu sefer kızı Duru Kınay ve sevgilisiyle birlikte poz verdi. "Her şey ailem ve dostlarımla çok daha güzel" diyen Emine Ün'ün pozuna beğeni yağdı.

dfgfdh

Emine Ün'ün pozuna bazı takipçileri ise "Bu pozlar için erken değil mi?", "Hemen tanıştırmışsınız bu ne hız" yorumları yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muhteşem manzaralı lüks evini satma kararı aldı! İşte değeriMuhteşem manzaralı lüks evini satma kararı aldı! İşte değeri
Hamam sahnesi olay oldu! Üzerindeki havluyu çıkarıp...Hamam sahnesi olay oldu! Üzerindeki havluyu çıkarıp...
Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı! "Güzel yaşlanmış"Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı! "Güzel yaşlanmış"
Anahtar Kelimeler:
Emine Ün Duru Kınay sosyal medya Oyuncu sevgilisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

Emeklilik sistemi değişiyor!

Emeklilik sistemi değişiyor!

Her şey kıvrımları için... Daracık elbisesiyle zıpladı!

Her şey kıvrımları için... Daracık elbisesiyle zıpladı!

Lina'nın kahreden sonu! Derin dondurucuya atmışlar

Lina'nın kahreden sonu! Derin dondurucuya atmışlar

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.