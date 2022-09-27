Emine Ün kızını ve yeni sevgilisini paylaştı! "Bu ne hız"

Oyuncu Emine Ün son dönemde yaşadığı olaylarla zor günler geçirmişti. Tolga Karataş ile boşandıktan sonra kız kardeşi Mine Ün ve eski eşinin sevgili olduğunu öğrenen oyuncu hayatının şokunu yaşamıştı.

Kardeşiyle olan tüm bağını da koparan Emine Ün yeni aşka yelken açtı. Zor günleri geride bırakan Ün ve sevgilisi Ayk Karakulakyan ile fotoğrafını paylaşmıştı.

Emine Ün bu sefer kızı Duru Kınay ve sevgilisiyle birlikte poz verdi. "Her şey ailem ve dostlarımla çok daha güzel" diyen Emine Ün'ün pozuna beğeni yağdı.

Emine Ün'ün pozuna bazı takipçileri ise "Bu pozlar için erken değil mi?", "Hemen tanıştırmışsınız bu ne hız" yorumları yapıldı.



