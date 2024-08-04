Emine Ün tatilde görüntülendi! Fiziğiyle dikkat çekti: Yıllara meydan okuyor

İbrahim Erkal ile başrollerini paylaştığı Canısı dizisinin ardından yıldızı parlayan Emine Ün yıllara meydan okuyor.

Bir dönem Emre Kınay ile evli olan ve bu evliliğinden kızı Duru ile sık sık pozlarını paylaşarak dikkat çeken güzel isim tatilde.

Emine Ün, kızı Duru Kınay ve arkadaşıyla birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Emine Ün, tatilde hem güneşlendi hem de yorgunluk attı.

46 yaşındaki güzel isim plajda görüntülendi. Emin Ün'ün yıllara meydan okuyan fiziği sosyal medyada da gündem oldu.

ESKİ EŞİ VE KARDEŞİ AŞK YAŞADI

Meslektaşı Emre Kınay ile 2003-2009 yılları arasında evli kalan, 2012'de dünyaevine girdiği iş insanı Tolga Karakaş'tan 2021'de boşanan Emine Ün, bir süre Ayk Karakulakyan ile aşk yaşamıştı.



Geçtiğimiz yıllarda eski eşi ve kardeşi Mine Ün'ün yasak aşkıyla sarsılan Ün o dönem gündem olmuştu.