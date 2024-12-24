Emine Ün ve kızı davette! Anne-kız olduklarına görenler inanamıyor

Sosyal medya hesabından kızı Duru ile sıkça fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Son olarak katıldığı bir davette süper minili tarzıyla dikkat çeken Emine Ün, kızı Duru ile birlikte boy gösterdi.

Ün’ün 2004-2009 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Emre Kınay'dan olan 20 yaşındaki kızı Duru, annesiyle benzerliği ve tarzıyla büyük beğeni topladı.

Duru ve annesi Emine Ün’ün birlikte görüntülenmesi, "Abla kardeş gibi görünüyorlar" şeklinde yorumlara neden oldu.

Emine Ün ve kızı Duru'nun tarzına ve görünümüne "Anne kız olmaları imkansız", "Emine Ün şaka mısın?", "Çok güzeller", "Kız annesinin güzelliğini almış" gibi pek çok yorum yağdı.

SEVGİLİSİ FUTBOLCU ÇIKTI

Duru son olarak özel hayatıyla gündeme gelmişti. Duru Kınay'ın İstanbul Beylikdüzüspor futbolcusu Emirhan Çalışkan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.