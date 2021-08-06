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Eminevim'den yangın bölgesine yardım tırı

06.08.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangınların kontrol altına alınmaya çalışıldığı bölgede Eminevim gönüllüleri, sahada ihtiyaç duyulan ekip desteğini de verecek

İSTANBUL(AA) - Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınlardan etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Eminevim, ihtiyaç listesinden oluşan yardım tırını ve gönüllü destek ekibini bölgeye gönderdi.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla Manavgat’a ulaşan yardım tırındaki koliler, AFAD yetkililerinin yönlendirmesi doğrultusunda belirlenen ihtiyaç noktalarına ulaştırılacak.

Yangınların kontrol altına alınmaya çalışıldığı bölgede Eminevim gönüllüleri, sahada ihtiyaç duyulan ekip desteğini de verecek. Vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yardım faaliyetleri ve dağıtım çalışmaları için gönüllü olarak bölgeye giden yardım ekibi, bölge halkının yaralarını sarmasına destek olacak.

Yardımlar ve gönüllü ekiple ilçedeki acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olunması amaçlanıyor.

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