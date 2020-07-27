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Emir Dağları'ndaki yılkı atları doğaseverlerin ilgisini çekiyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 27.07.2020 11:34 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'nda yaşayan yaklaşık 400 yılkı atı, doğanın güzelliğine ayrı bir renk katıyor - Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu: - "Emirdağ yaylalarındaki yılkı atlarının varlığını çoğu vatandaşımız bilmiyor. Biz gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Hem belediye olsun hem duyarlı yardımsever vatandaşlarla beraber ihtiyaçlarını gideriyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'nda yaşayan yılkı atları, doğaseverlerden ilgi görüyor.

Emir Dağları'ndaki yaylada otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen atlar, bir arada geziyor.

Yılkı atları, bölgeyi ziyaret eden fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylalardaki 400 kadar at için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini söyledi.

Gerek sivil toplum kuruluşları gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde, kış aylarında atların aç kalmaması için bölgeye yem bırakıldığını belirten Koyuncu, "Emirdağ yaylalarındaki yılkı atlarının varlığını birçok vatandaşımız bilmiyor. Biz gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Hem belediye olsun hem duyarlı yardımsever vatandaşlarla beraber ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yine gurbetçi vatandaşlarımız da bu atların korunması noktasında bizlere yardımcı olacaklardır." ifadelerini kullandı.

- "Atlarımız dağlarda özgürce geziyor"

Çatallı Köyü Muhtarı Bilal Özkara da yılkı atlarının sürekli Emir Dağları'ndaki yaylalarda gezdiğini aktardı.

Özkara, "Yaylalarda koyunları otlatan çobanlar gittiğinde, atlar yukarı dağlara doğru çıkıyor. Kışın kar yağdığında ise atlar köylere iniyor. Atlarımız dağlarda özgürce geziyor. Ben kendimi bildim bileli atlar burada. Buraya yoğun bir şekilde fotoğrafçılar geliyor. Atları çekiyorlar. Yayla yolumuz da yapıldı. Ziyaretçilerimiz rahatça dağa kadar çıkabilirler." diye konuştu.

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