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Emirdağ OSB’de yatırımlar sürüyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 19.05.2020 13:08 | Son Güncelleme

Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım çalışmaları kapsamında 2019 yılında sözleşme imzalanan firmalar inşaat çalışmalarına başladı.Geçtiğimiz hafta 50 kişilik istihdam ile dezenfektan üretimi yapacak olan firmanın inşaat için ilk kazmayı vurmasının ardından, 170 bin metrekare yer tahsisi yapılan dondurulmuş gıda üzerine üretim yapacak başka bir firma daha inşaat çalışmalarına başladı.Yaklaşık 50 milyon Euro’luk yatırım tutarına sahip işletmenin Haziran 2021 tarihinde üretime geçmesi planlanıyor.

Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım çalışmaları kapsamında 2019 yılında sözleşme imzalanan firmalar inşaat çalışmalarına başladı.
Geçtiğimiz hafta 50 kişilik istihdam ile dezenfektan üretimi yapacak olan firmanın inşaat için ilk kazmayı vurmasının ardından, 170 bin metrekare yer tahsisi yapılan dondurulmuş gıda üzerine üretim yapacak başka bir firma daha inşaat çalışmalarına başladı.
Yaklaşık 50 milyon Euro’luk yatırım tutarına sahip işletmenin Haziran 2021 tarihinde üretime geçmesi planlanıyor. Fabrikanın şantiye enerji nakil hattını çekmeye başladığı bildirilirken, üretime geçmesinin ardından yaklaşık 350-400 kişilik istihdam sağlanması bekleniyor.
Emirdağ Belediye Başkanı ve Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Koyuncu, “Bölgenin en gözde Organize Sanayi Bölgesi olan Emirdağ’a yatırım yapan kazanıyor. Fabrika kurulması için aranan tüm şartlar ve devletin tüm imkanları Emirdağ OSB’de yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda Emirdağ’daki üretim ülkemizde ses getirecektir. Söz verdiğimiz gibi Emirdağlı hemşerilerime iyi bir gelecek hazırlama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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