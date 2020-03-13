YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Emirdağ’da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Emirdağ’da dezenfekte çalışmaları sürüyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 13.03.2020 18:43 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediyesi, Türkiye’de tespit edilen koronavirüs vakası sonrası ilçede dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçedeki ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarına hız verildiğini söyledi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediyesi, Türkiye’de tespit edilen koronavirüs vakası sonrası ilçede dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçedeki ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarına hız verildiğini söyledi. Emirdağ Belediyesi ekipleri, özel olarak alınan cihazla Emirdağ Belediyesi hizmet binasını, otogarı, umumi tuvaletleri ve Emirdağ Belediyesine ait hizmet araçlarıyla, toplu taşıma araçlarını dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, koranavirüsle ilgili yürütülen dezenfekte faaliyetleri ile ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek ilçede yapılması gereken çalışmalara hız verdi. Dezenfekte uygulamaları kapsamında çalışmaların devam edeceği belirtildi.
“Bütün hazırlıklarımızı yaptık”
Daha önce ‘Yeni Koronavirüs’e karşı vatandaşları bilgilendirdiklerini ve dezenfekte çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Koyuncu, “Bütün hazırlıklarımızı yaptık, halkımızın yanındayız, İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Dünyada Koronavirüs yaygınlaşmaya başladığı andan itibaren önlemlerimizi aldık, ilçemizde bulunan okullarımızı, ibadethanelerimizi yani risk oluşturacak bütün alanları dezenfekte etmeye ve temizlemeye başladık. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımız ve farkındalık çalışmalarımız devam edecek. Çok kısa bir zaman içerisinde risk oluşturacak bütün alanları dezenfekte etmiş olacağız. Bütün vatandaşlarımızla el birliği içerisinde, dayanışma duygusuyla beraber bu krizi hep beraber aşacağız" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

Aile bütçesine katkı sağlayan kurslara kadınlardan yoğun ilgi

Aile bütçesine katkı sağlayan kurslara kadınlardan yoğun ilgi

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
13:12
İkindi
16:32
Akşam
19:10
Yatsı
20:26

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Aydenız Eczanesi
Merkez
Meryem Eczanesi
Merkez
Serım Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bolvadin
Esin Eczanesi
Cobanlar
Sena Eczanesi
Dinar
Ekin Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti

Şehitlerin ismini yaşatmak için kütüphane kuracaklar

Şehitlerin ismini yaşatmak için kütüphane kuracaklar

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.