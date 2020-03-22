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Emirdağ’da dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde korona virüs sebebiyle uygulanan dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Emirdağ Belediyesi tarafından vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla her türlü önlem alınıyor.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde korona virüs sebebiyle uygulanan dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Emirdağ Belediyesi tarafından vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla her türlü önlem alınıyor. Belediye ekipleri kamu kurumları, esnaflar, caddeler, sokaklarda dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alan Emirdağ Belediyesine bağlı Evde Bakım Hizmetleri birimi, daha fazla personelle çalışarak vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor. Belediyenin kiraladığı yerlerin kira bedellerinin ise 3 ay boyunca alınmayacak olması, vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

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