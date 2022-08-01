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Emirdağ'ın çarşılarında gurbetçilerin gelişiyle hareketlilik yaşanıyor

01.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan, yaz aylarını memleketlerinde geçiren Emirdağlı gurbetçiler, ilçe esnafının yüzünü güldürüyor - Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici: - "Emirdağ'ımız döviz girdisi fazla olan bir ilçe. Özellikle gurbetçilerimiz, yöresel ürünler başta olmak üzere giyim ve gıda malzemeleri satın alıyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın 42 bin nüfuslu Emirdağ ilçesinde yaz mevsiminde yurt dışından gelen gurbetçilerle nüfus katbekat artırıyor, çarşı pazarda hareketlilik yaşanıyor.

Başta Belçika olmak üzere Fransa, Hollanda ve Almanya'da yaşayan Emirdağlılar, yaz aylarını yıl boyu hasretini çektikleri memleketlerinde geçiriyor.

Kış aylarında 42 bin olan ilçenin nüfusu, yaz aylarında ilçeye gelen gurbetçilerle büyük oranda artıyor. Kentte yaz aylarında yoğunlaşan trafikte yabancı plakalı araçlar dikkati çekerken, çarşı pazardaki canlılık ise ilçe esnafının yüzünü güldürüyor.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, AA muhabirine, 42 bin nüfuslu kentin gurbetçi şehri olduğunu ve 325 bin Emirdağlının dünyanın farklı ülkelerinde yaşadığını söyledi.

Gurbetçi Emirdağlıların Belçika ve Fransa'da yoğun olarak yaşadığını dile getiren Bilici, şöyle konuştu:

"Her yıl temmuz ve ağustos aylarında gurbetçi Emirdağlılar, sılayırahim için memleketlerine gelir. Emirdağlılar, kendi geçmişlerine ve memleketlerine bağlı insanlardır. 1960'lı yılların zor koşullarından günümüze kadar ana vatanlarına özlemle sahip çıkmışlardır. Yaz aylarında da gurbetçilerimiz akın akın Emirdağ'a geliyor. Önümüzdeki günlerde ilçe nüfusumuzun yaklaşık 200 bine çıkmasını bekliyoruz."

Bilici, gurbetçilerin çarşı pazarı hareketlendirdiğini söyledi. Bu hareketliliğin esnafın yüzünü güldürdüğünü anlatan Bilici, "Emirdağ'ın ekonomisini ayakta tutan gurbetçilerimizdir. Kent esnafımız da yaz aylarında heyecanla gurbetçilerimizin ekonomiye can vermesini bekliyor. Emirdağ'ımız döviz girdisi fazla olan bir ilçe. Özellikle gurbetçilerimiz, yöresel ürünler başta olmak üzere giyim ve gıda malzemeleri satın alıyor. İlçedeki kamu kurumları olarak biz de gurbetçilerimizin memleketlerinde huzurlu bir tatil geçirmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da gurbetçilerin çarşı pazarda oluşturdukları yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, "Yaz aylarında kademeli olarak nüfusumuz artıyor. Biz de gurbetçilerimizin Emirdağ'da daha mutlu olması için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapıyoruz." dedi.

- Gurbetçiler ihtiyaçlarını Emirdağ'dan temin ediyor

Belçika'da yaşayan Tülay Çelik, yıl boyunca hasret çektikleri Emirdağ'a gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

İlçe çarşılarından alışveriş yaptıklarını anlatan Çelik, "Emirdağ'da olmak çok hoşumuza gidiyor. Giyim ve gıda malzemeleri çok alıyoruz. Emirdağ'ın çarşı merkezi gerçekten bugünlerde çok hareketli. Burada bazen yürümekte bile zorlanıyoruz." diye konuştu.

Brüksel'de yaşayan Mustafa Çelikörs de tatil için memleketi Emirdağ'a gelmekten mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Her zaman tatil için ilk tercihimiz memleketimizdir çünkü burası doğduğumuz topraklar. Ekonomik ve sosyal olarak buraya katkıda bulunmak istiyoruz. Her türlü ihtiyacımızı da Emirdağ'dan temin ediyoruz."

Esnaf Yaşar Buzlu da yaz aylarında ilçeye gelen gurbetçiler dolayısıyla işlerinin arttığını söyledi.

Esnaf Volkan Biçer ise ilçede yaz aylarında gurbetçilerin gelişiyle yaşanan ekonomik hareketlilikten memnun olduklarını ifade etti.

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