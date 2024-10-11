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Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran evlendi! İşte düğünden ilk kare...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.10.2024 22:59
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'Derdim Olsun', 'Leila', 'Ela', 'Bonita', 'Tavrına Hayran', 'Yana Yana' ve 'Renklensin' ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile evlendi. Çift, Amalfi'de mutluluğa 'evet' dedi. Düğünden ilk kare geldi. İşte detaylar...

Sosyal medyada 'Reynmen' adı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile bir süredir aşk yaşıyor.

Konserlerinde sık sık aşkını dile getiren Reynmen, 30 Nisan tarihinde sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a evlilik teklifi etmişti.

AMALFİ KIYISINDA 'EVET' DEDİLER!

Yusuf Aktaş ve Emire Cansu Kurtaran İtalya’nın Amalfi kıyısında düzenledikleri sade ve özel düğünle dünyaevine girdi. Her detayı özel olarak düşünülen düğüne, çiftin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişilik bir davetli grubu katıldı. Düğünden ilk kare geldi.

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Amalfi’de gerçekleşen organizasyon öncesinde düğüne hazırlanan çift, akşamüstü saatlerinde davetlilerin katılımıyla başlayan törenin ardından dostlarıyla özel bir yemek yedi. Emire Cansu Kurtaran gelinliğiyle göz kamaştırdı.

BALAYI JAPONYA'DA!

Uzun bir süredir düğün hazırlıklarını sürdüren çift, düğünün ardından Japonya’da balayı tatiline çıkacak.

CANSU KURTARAN KİMDİR?

1996 yılında Bursa'da dünyaya gelen Emire Cansu Kurtaran, Miss Turkey 2017 yarışmasında finale kalmıştı. Yarışmada herhangi bir derece elde edemese de, yüksek öğrenimine İngiltere’de devam ediyor. Psikoloji bölümünden mezun olan Kurtaran, aynı zamanda modellik yapmaktadır.

Emire Cansu Kurtaran, 2024 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Reynmen ile olan ilişkisi ve evliliği, sosyal medyada büyük ilgiyle takip ediliyor.

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