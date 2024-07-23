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  4. Emirgan'daki villası icradan satışa çıkarılmıştı! Metin Şentürk'ün lüks villası için karar çıktı

Emirgan'daki villası icradan satışa çıkarılmıştı! Metin Şentürk'ün lüks villası için karar çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.07.2024 15:33
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Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, eski eşi Fulya Kalkavan’a olan borcunu ödeyince Emirgan'daki lüks villası icradan satışa çıkarılmıştı. Teklif verme süresi 11 Temmuz'da son bulan villa için belirlenen muhammen bedel 62 milyon olarak belirlenmişti. O villa için karar çıktı.

MYNET-Ünlü şarkıcı Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan 2006 yılında dünyaevine girmişti. Çift, bir süre sonra anlaşmazlıklar yaşamaya başladı ve Fulya Kalkavan eşine evden uzaklaştırma kararı aldırdı.

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2014 yılında çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Metin Şentürk’ü 150 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. Ünlü şarkıcı, nafaka ödememek için dosyayı Yargıtay'a taşıdı ve nafaka ödemekten kurtuldu.

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MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre; bunun üzerine eski eş Fulya Kalkavan yeni bir dava daha açtı. Mahkeme, Metin Şentürk’ün 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte eski eşine ödemesine hükmetti.

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ESKİ EŞTEN HACİZ TALEBİ

Fulya Kalkavan, alacaklarını tahsil edemeyince Şentürk’e haciz gönderdi. Banka, borçlu olan Şentürk’ün Emirgan’da bulunan villasına ipotek koydu. Ardından da Metin Şentürk adına kayıtlı olan lüks villanın satış işlemleri başladı.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Mirgün mahallesi, 621 ada, 99 parselde bulunan arsa nitelikli, 502 metrekare alana sahip olan villa 62 milyon muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

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11 Temmuz 2024 tarihinde açık artırma usulüyle satılacak olan villanın ihale başlangıç fiyatı 31 milyon 25 bin lira olarak belirlendi. Tam hisseli olarak Metin Şentürk adına kayıtlı olduğu, Şerh hanesinde haciz şerhlerinin olduğu, İpotek hanesinde T.C. Ziraat bankası A.Ş. lehine ipoteğin olduğu görüldü.

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LÜKS VİLLA İÇİN KARAR ÇIKTI

Şentürk, boşandığı eşi Kalkavan’a olan borcunu, villanın satışının son günü olan 11 Temmuz’da İstanbul Gayrimenkul İcra Satış Dairesi’ne ödedi. Borcunu ödeyen Şentürk, 62 milyon muhammen bedelle satışa çıkan villasını da kurtarmış oldu.

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Metin Şentürk
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