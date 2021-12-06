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Emirhan Aydoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Emirhan Aydoğan hangi mevkiide oynuyor?

06.12.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı’nın İngiliz ekibi Hull City’yi satın alacağı konuşulurken, Bursaspor’un yıldız orta sahası Emirhan Aydoğan’ı transfer edeceği iddia edilmişti. Hull City yönetiminin Acun Ilıcalı’ya geçmesiyle birlikte İngiliz ekibine Türk yıldızları transfer etmesi bekleniyor. Peki Emirhan Aydoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

Emirhan Aydoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Emirhan Aydoğan hangi mevkiide oynuyor?
Emirhan Aydoğan

Emirhan Aydoğan

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bursaspor
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Ocak ayındaki transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Hull City’de Emirhan Aydoğan sesleri yükselmeye başladı. İngiltere'de Premier Lig'in ardından ikinci lig olan Championship'te yarışan Hull City'nin, yönetiminin Acun Ilıcalı'ya geçmesiyle kadrosunda Türk futbolcuların da yer alması bekleniyordu.

İLK TRANSFER EMİRHAN AYDOĞAN MI?

İngiliz kulübünün Emirhan Aydoğan'ın transferi için harekete geçeceği iddia edildi. Bursa TV'nin haberine göre; Ilıcalı'nın Emirhan'ın transferi için Bursaspor yönetimiyle önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı vurgulandı.

EMİRHAN AYDOĞAN KİMDİR?

26 Haziran 1997'de Bursa'da doğan Emirhan Aydoğan, 2012'de Bursaspor'un alt yapısında futbola başladı. Sırasıyla Bursaspor'un U16, U17, U19, U21 klasmanlarında top koşturdu. 2016'da Bandırmaspor'da kiralık olarak top koşturan Emirhan Aydoğan, daha sonra Yeşil Bursa'ya kiralık olarak gönderildi.

2017'de ise İnegölspor'da kiralık olarak forma giyen Emirhan Aydoğan, 2019'da Bursaspor'un A Takımıyla maçlara çıkmaya başladı.

EMİRHAN AYDOĞAN HANGİ MEVKİİDE OYNUYOR?

Merkez, orta saha mevkiinde oynayan 1,77'lik yıldız futbolcu, sol ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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