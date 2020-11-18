Emlak Katılım Esenyurt şubesini hizmete açtı

İSTANBUL (AA) - Emlak Katılım, Esenyurt şubesi ile İstanbul'da 22, Türkiye genelinde ise 43 şubeye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında hizmete açacağı şubeleriyle müşterilerinin bankacılık hizmetlerini karşılamayı ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Emlak Katılım, İstanbul'da da şube ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Şubeleşme anlamında adımlarını hızlandıran bankanın bu seferki durağı ise Esenyurt oldu. Böylece İstanbul’da 22., Türkiye genelinde ise 43. şubesini hizmete alan Emlak Katılım, yıl sonunda 50 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Şube açılışlarının yanı sıra son zamanlarda müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan Emlak Katılım, gayrimenkul devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak Tapu Güvenilir Hesap uygulamasını hayata geçirdi.

Banka, bir ilke imza atarak hizmete sunduğu bu uygulama ile gayrimenkul alım satım işlemlerini güvence altına almayı hedefliyor.