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Emlak Katılım, görüntülü görüşme ile hesap açan müşterileri için fidan bağışı yapıyor

05.08.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak Katılım, görüntülü görüşme ile hesap açan müşterileri için fidan bağışı yapıyor

İSTANBUL (AA) - Emlak Katılım, 1 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında görüntülü görüşme veya kurye aracılığı ile bünyesine katacağı her yeni müşterisi için OGEM-VAK'a fidan bağışı yapacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığı dünyasının en genç üyesi Emlak Katılım, çevreci yaklaşımı destekleyen yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya doğrultusunda Emlak Katılım, 1 Ağustos-15 Eylül 2022 tarihleri arasında görüntülü görüşme veya kurye aracılığı ile müşterisi olan kişiler adına fidan bağışı yapacak. Emlak Katılım müşterisi olan kişilere e-posta ile adına dikilen fidan hakkında bilgi verilirken, dikilen fidana ilişkin dijital sertifika da OGEM-VAK tarafından müşterilere iletilecek. Fidan dikimleri ise OGEM-VAK tarafından belirlenen dikim döneminde yaptırılacak.

Hayatı kolaylaştıracak finansal çözümler sunan Emlak Katılım, müşterilerine dijital kanallardan ücretsiz para transferleri (EFT, FAST, havale), 20 binden fazla ATM'den ücretsiz işlem ve yüksek kar paylaşım oranı gibi avantajlar sunuyor.

Emlak Katılım, sağduyulu, çevreci ve sürdürülebilir yatırımları desteklemek, ülkenin kalkınmasında sosyal, ekolojik ve ekonomik kriterleri göz önüne alan sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

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emlak katılım

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