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Emma Corrin, Emmy için ilginç bir tercihte bulundu!

20.09.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Crown dizisinin yıldızı Emma Corrin, Emmy kırmızı halısı için ilginç bir kıyafet seçti. Damızlık Kızın Öyküsü dizisinden esinlenen Corrin'in kıyafeti pek beğenilmedi.

Emma Corrin, Emmy için ilginç bir tercihte bulundu!

TV dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşanırken bazı ünlü isimler sınıfta kaldı. O isimlerden biri de The Crown dizisinin yıldızı Emma Corrin oldu.

The Crown dizisinde Prenses Diana'yı canlandıran ve bu sayede yıldızı parlayan oyuncu tören için ünlü Handmaid's Tale dizisinin kostümlerini anımsatan bir kıyafet seçti.

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Corrin, uzun siyah tırnakları ve üzerine dolamış hissiyatı uyandıran kıyafeti ile gecenin en kötü giyinen ünlüsü seçildi.


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