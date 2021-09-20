MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 73. Emmy Ödülleri sonrası partiye katılan Anya Taylor-Joy kıyafetiyle gündem oldu

73. Emmy Ödülleri sonrası partiye katılan Anya Taylor-Joy kıyafetiyle gündem oldu

20.09.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

73. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halıda şıklık yarışı yaşanırken gecenin sonundaki partide de dikkat çeken kıyafetler seçildi. Anya Taylor-Joy partiye resmen gecelikle katıldı.

73. Emmy Ödülleri sonrası partiye katılan Anya Taylor-Joy kıyafetiyle gündem oldu

The Crown'ın drama dalında, Ted Lasso'nun komedi dalında kazandığı büyük ödüllerle geceye damga vurduğu 73. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halının ardından partide dikkat çekiciydi.

Anya Taylor-Joy, 73. Emmy Ödülleri'nde en iyi mini dizi ödülünü kazandı.

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu! 73. Emmy Ödülleri'ne The Crown damga vurdu2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu! 73. Emmy Ödülleri'ne The Crown damga vurdu

Netflix'in mini dizisi The Queen's Gambit oyuncusu Anya Taylor Joy parti için ilginç bir seçim yapmıştı. Joy geceye şort takımıyla ve peleriniyle katıldı.

BGUS_2222325_005

Takımının geceliğe benzemesi ise sosyal medyada gündem oldu.

BGUS_2222325_001

Taylor-Joy, zaman zaman paparazzilerle sorunlar yaşamasıyla gündeme geliyordu. Paparazilerle yaşadığı sorun sonrası evine gidip gözyaşlarına boğulduğunu itiraf eden Anya Taylor-Joy açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Çıra açıklaması: Yeniden evlenebilirimGökhan Çıra açıklaması: Yeniden evlenebilirim
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Mikrofon açık kaldı! Diva'dan bomba sözlerMikrofon açık kaldı! Diva'dan bomba sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! SGK, SSK ve Bağkur'lular dikkat

Emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! SGK, SSK ve Bağkur'lular dikkat

Sıfır araç sahiplerinden konvoylu protesto: Mağdur olduk

Sıfır araç sahiplerinden konvoylu protesto: Mağdur olduk

Canlı yayında 'içki' açıklaması! Bülent Ersoy sosyal medyada olay oldu

Canlı yayında 'içki' açıklaması! Bülent Ersoy sosyal medyada olay oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Hızlı çıktı! Bu sefer de mesaj ifşa oldu

Hızlı çıktı! Bu sefer de mesaj ifşa oldu

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.