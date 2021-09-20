73. Emmy Ödülleri sonrası partiye katılan Anya Taylor-Joy kıyafetiyle gündem oldu

The Crown'ın drama dalında, Ted Lasso'nun komedi dalında kazandığı büyük ödüllerle geceye damga vurduğu 73. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halının ardından partide dikkat çekiciydi.

Anya Taylor-Joy, 73. Emmy Ödülleri'nde en iyi mini dizi ödülünü kazandı.

Netflix'in mini dizisi The Queen's Gambit oyuncusu Anya Taylor Joy parti için ilginç bir seçim yapmıştı. Joy geceye şort takımıyla ve peleriniyle katıldı.

Takımının geceliğe benzemesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Taylor-Joy, zaman zaman paparazzilerle sorunlar yaşamasıyla gündeme geliyordu. Paparazilerle yaşadığı sorun sonrası evine gidip gözyaşlarına boğulduğunu itiraf eden Anya Taylor-Joy açıklamalarıyla dikkat çekmişti.



