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Emmanuel Dennis Galatasaray forması giyince ortalık yıkıldı

06.06.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Club Brugge'ün yıldız golcüsü Emmanuel Dennis'in Galatasaray forması giymesi ortalığı salladı.

Emmanuel Dennis Galatasaray forması giyince ortalık yıkıldı

Club Brugge forması giyen Emmanuel Dennis Galatasaray forması giyerek antrenman videosunu paylaştı. Bu paylaşım Belçika basınında ayrılık yorumlarına neden oldu.

Daha önce Club Brugge yönetimiyle de sorun yaşayan ve yeni sezonda ayrılması beklenen Emmanuel Dennis'in Galatasaray formasıyla antrenman videosu paylaşması transfer söylentilerine yol açtı.

DENNis

EMMANUEL DENNIS KİMDİR?

Gelecek sezona hazırlanan Emmanuel Dennis, son olarak Almanya'nın Köln takımına kiralanmıştı. 2017 yılında Zorya Luhansk takımından Club Brugge'e transfer olan Emmanuel Denis, 23 yaşında ve 2016 yılında Nijerya'dan Avrupa'ya transfer olmuştu.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
uche okaca alex lucıano webo lugano baliç boliç sow sucut ekibinde olsalar genc topcuları bulup fenere getırseler
Beleşse kaptırmamak lazım kimseye
gençleri transfer ey geleceğe yatırım yap.onemli olan parlatıp satmak,
tamam işte bu adam 23 yaşında genç ve kendini kanıtlamış piyasası var yani anlayacağın bonservissiz gelirse süper olur!

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