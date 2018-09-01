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Emmanuel Eboue'ye Los Angeles Galaxy talip oldu!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.09.2018 10:36 | Son Güncelleme

Mayıs 2014'ten beri ayağı topa değmeyen eski Galatasaraylı Eboue'ye sürpriz bir teklif geldi. MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin Eboue'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Emmanuel Eboue'ye Los Angeles Galaxy talip oldu!

En son 2014 Mayıs ayında Ziraat Türkiye Kupası final maçı olan Galatasaray - Eskişehirspor karşılaşmasında görev alan Eboue bir daha sahalara dönemedi.

Daha sonra Sunderland'e imza atmak üzereyken FIFA'dan 1 yıl men cezası aldı.

Ardından Türk Ocağı Limasol'le anlaşan fakat bu kez de sağlık kontrollerinden geçemeyen Eboue, bir türlü formaya kavuşamadı.

Geçtiğimiz dönemde intiharın eşiğine geldiğini açıklayan Eboue'ye şimdi bir şans kapısı açıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; tecrübesiyle takıma katkı sağlayacağını düşünen MLS takımlarından Los Angeles Galaxy, Eboue'yi takıma katmak istiyor.

Önümüzdeki günlerde Eboue'nin transferinin açıklanması bekleniyor.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
emmanuel eboue los angeles galaxy

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