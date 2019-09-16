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Emenike'nin yeni takımı resmen açıklandı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

Türkiye'de Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor'da forma giyen Emmanuel Emenike'nin yeni takımı belli oldu. Serbest durumda olan Emenike, Belçika 2. Ligi Westerlo ile resmi sözleşme imzaladı.

Emenike'nin yeni takımı resmen açıklandı!

Belçika 2. Futbol Ligi ekibi Westerlo, Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike'yi transfer etti.

EMENIKE'NİN SPARTAK MOSKOVA FORMASIYLA ATTIĞI ENFES GOL

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Westerlo Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Emenike'nin transferini sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla duyurdu.

Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen 32 yaşındaki Emenike, son olarak görev yaptığı Yunanistan ekibi Olympiakos'tan geçen yıl ayrılmıştı.

Fenerbahçe'den Berke Özer ve Galatasaray'dan Recep Gül'ün kiralık olarak görev yaptığı Westerlo, ligde 6 haftada topladığı 13 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
emmanuel emenike westerlo

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