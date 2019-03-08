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Emmanuel Frimpong 27 yaşında futbolu bıraktı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Frimpong 27 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

Emmanuel Frimpong 27 yaşında futbolu bıraktı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ganalı futbolcu, 5 yıldır dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle kariyerini noktalamaya karar verdiğini kaydetti.

Arsenal'in altyapısından yetişen orta saha oyuncusu, başkent ekibinde tüm kulvarlarda 16 maçta forma şansı bulmuştu.

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arsenal Emmanuel Frimpong

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