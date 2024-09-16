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Emmy Ödülleri'nde Shogun şov yaptı! En İyi Drama, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.09.2024 09:40
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Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 76. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Shogun dizisi, En İyi Drama, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dahil olmak üzere 18 Emmy ödülü kazandı. The Bear, Hacks gibi yapımlar da gecede bolca ödül aldı.

Emmy Ödülleri'nde Shogun şov yaptı! En İyi Drama, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu...

Bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli törenin sunuculuğunu "Schitt’s Creek" dizisindeki rolleriyle tanınan baba-oğul Eugene Levy ve Dan Levy üstlendi.

2024 Emmy Ödülleri'nde "Hacks" ve "Shōgun" dizileri damga vurdu. Shōgun, 18 ödülle Emmy tarihinde bir ilke imza attı.

"The Bear" ise komedi dalında 10 ödül kazandı. "Baby Reindeer" ise mini dizi dalına damga vurdu ve bu kategoride 4 ödül aldı.

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TARİHE GEÇEN DİZİ

Shōgun gecede En İyi Drama, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dahil olmak üzere 18 ödülü topladı. Gecenin en prestijli kategorisi olarak kabul edilen En İyi Drama alanında ödülü tarihi Japon dizisi Shogun aldı. Böylelikle ödül ilk kez bir yabancı yapıma (İngilizce olmayan) verilmiş oldu.

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Shogun drama dalında En İyi Aktör ve En İyi Aktris ile birlikte toplam 4 ödülü kucakladı.

Hiroyuki Sanada drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüyle Emmy kazanan ilk Japon aktör olurken, birkaç dakika sonra En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Anna Sawai ise ikinci oldu.

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Emmy Ödülleri
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