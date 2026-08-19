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Altı Üstü İstanbul 11. bölüm 1. fragman izle! ''Final olmasın''

Atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin 11. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanına kısa sürede yorum yağdı.

Altı Üstü İstanbul 11. bölüm 1. fragman izle! ''Final olmasın''
Öznur Yaslı İkier

atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan, duygu ve sürprizlerle dolu onuncu bölümüyle pazartesi akşamına damgasını vurdu. Her hafta yükselen temposu, merak uyandıran hikâyesi ve nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin 11. bölümünden yeni fragman geldi.

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap gibi isimlerin yer aldığı Altı Üstü İstanbul'un yeni bölüm fragmanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fragmana; Emir'in Naz için sarf ettiği “Ben iki gün önce tanıştığım kızı, kardeşime değişir miyim?" sözleri damga vurdu.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 11. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!
Altı Üstü İstanbul 11. bölüm fragmanına; 'dizi bitmesin', 'bu dizi final yapmasın', 'yeni sezonda devam etsin', 'sezonun en iyi dizisi' gibi yorumlar yapıldı.

Altı Üstü İstanbul 11. bölüm 1. fragman izle! Final olmasın 1

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ:
Dizinin onuncu bölümünde Esra'nın herkesin önünde Uzay'ı katil ilan etmesi, geçmişin karanlık sırlarını yeniden gün yüzüne çıkardı. Denizden çıkarılan flaş belleğin açılması için çalışmalar başlarken Soner, Fahriye, Melek ve Naz arasındaki karmaşık aile bağları çözüldü; Naz ile Melek'in ikiz olduğu gerçeği ortaya çıktı.

Emir ile Naz'ın yakınlaşıp öpüşmesi ilişkilerinde yeni bir sayfa açarken, Uzay ve Melek ikiliyi ayırmak için harekete geçti. Hasan'ın ameliyat masraflarını karşılamak amacıyla düzenlenen maçta ise Uzay'ın takımı sabote etmesi dengeleri altüst etti. Takımın yeniden gerçek gücüyle oynaması için Emir'in Naz'dan vazgeçmesini şart koşan Uzay, onu hayatının en zor seçimiyle karşı karşıya bıraktı.

Altı Üstü İstanbul 11. bölüm 1. fragman izle! Final olmasın 2

Bölümün ardından sosyal medyada da "Altı Üstü İstanbul" rüzgârı esti. İzleyiciler; "Uzay'ın annesiyle yüzleştiği sahnelerde oyunculuk çok etkileyiciydi, duygu seyirciye gerçekten geçti", "Oyunculuklar kadar hikâye de harikaydı" ve "Emir bu bölümde yine yakışıklılığıyla göz kamaştırdı" yorumlarıyla diziye övgüler yağdırdı.

Emir, Hasan'ın ameliyat parasını kazanabilmek için Naz'dan vazgeçecek mi? Esra, "mavi gözlü çocuk" hakkında hangi sırları açıklayacak? Flaş bellek açıldığında Uzay'ın sakladığı gerçek ortaya çıkacak mı?

Sırların açığa çıkacağı, yüzleşmelerin giderek sertleşeceği ve beklenmedik hamlelerin tüm dengeleri değiştireceği "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümünde bu sorular yanıt bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
İlker Aksum Nehir Erdoğan Rahimcan Kapkap Altı Üstü İstanbul
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