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Emmy Ödülleri'ni kimler kazandı? Euphoria her şeyin önüne geçti

13.09.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. 74'üncü Emmy Ödülleri'nde Zendaya'nın başrolde olduğu Euphoria damga vurdu. Törenin diğer öne çıkan yapımları ise The White Lotus, Succession, Squid Game ve Ted Lasso oldu.

Emmy Ödülleri'ni kimler kazandı? Euphoria her şeyin önüne geçti

Emmy Ödülleri 74’üncü kez sahiplerini buldu. Etkinliğe HBO’nun y apımları damga vurdu. HBO ve kardeş kuruluşu HBO Max’e ait yapımlar toplamda 38 Emmy Ödülü kazanarak geceyi zaferle tamamladı.

HBO bünyesindeki The White Lotus, en iyi senaryo da dahil olmak üzere 10 ödül kazandı. Euphoria da 6 ödülle geceyi tamamlarken Zendaya dram kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünün de sahibi oldu.

Online platform Netflix de 26 Emmy kazandı… Geçen yıl The Crown ve Queen’s Gambit gibi yapımlarla 44 Emmy heykelciğine sahip olan şirket Squid Game ve Stranger Things sayesinde bu ödülleri elde etti.

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OZARK İLE ÖDÜLÜ EVİNE GÖTÜRDÜ

Squid Game 6, Stranger Things 5, Arcane ise dört ödül kazandı. Ozark dizisinin yıldızı Julia Garner ise en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alarak üçüncü Emmy heykelciğine kavuştu.

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Apple TV+ bünyesinde yayınlanan Ted Lasso da en iyi komedi serisinde ikinci kez ödül kazanırken Jason Sudeikis ve Brett Goldstein da geceyi ödülle kapattı.

İŞTE EMMY KAZANANLAR

DRAMA DALINDA EN İYİ DİZİ
Succession

KOMEDİ DALINDA EN İYİ DİZİ
Ted Lasso

EN İYİ MİNİ DİZİ
The White Lotus

DRAMA DALINDA EN İYİ AKTÖR
Lee Jung-jae- Squid Game

DRAMA DALINDA EN İYİ AKTRİST
Zendaya-Euphoria

KOMEDİ DALINDA EN İYİ AKTRİST
Jean Smart- Hacks

KOMEDİ DALINDA EN İYİ AKTÖR
Jason Sudeikis- Ted Lasso

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİNDE EN İYİ AKTRİST
Amanda Seyfried- The Dropout

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİNDE EN İYİ AKTÖR
Micheal Keaton- Dopesick

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