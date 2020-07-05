Emniyet Amiri Öner, Endenozya’ya gidiyor

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Emniyet Amiri Murat Öner, Endonezya Cakarta Büyükelçiliğine misyon koruma olarak görevlendirildi.

Yaklaşık 3 yıldır Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde Emniyet Amiri olarak görev yapan Murat Öner, 2 yıllığına Endenozya Cakarta Büyükelçiliği misyon koruma geçici görevi için mesai arkadaşları ile vedalaştı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde mesai arkadaşlarından helallik alan Emniyet Amiri Murat Öner’e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan tarafından teşekkür plaketi verildi.

