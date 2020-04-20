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Emniyet ekipleri çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 20.04.2020 11:26 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da emniyet ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yaptıkları çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, bir şüpheli şahıs 140 adet sentetik ecza ile yakalandı.

Emniyet ekipleri çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi

Afyonkarahisar’da emniyet ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yaptıkları çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, bir şüpheli şahıs 140 adet sentetik ecza ile yakalandı. Ayrıca bu şahsın sosyal medya üzerinden uyuşturucuya özendirici paylaşımlar yaptığı tespit edilirken yine bu şahsın uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir başka şüpheli de yakalandı.
Emniyet ekiplerince ayrıca yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 25,13 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirilerek olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Uzman Eczanesi
Merkez
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Merkez
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Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
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Dinar
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