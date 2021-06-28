Emniyet Genel Müdürlüğü "Hukuk Birimleri Hizmet İçi Eğitim ve Değerlendirme Semineri" Bolu'da başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği tarafından düzenlenen "Hukuk Birimleri Hizmet İçi Eğitim ve Değerlendirme Semineri" Bolu'da başladı.

Bolu Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen seminere Bolu Valisi Ahmet Ümit, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığından temsilciler, 81 il emniyet hukuk işleri şube müdürleri ve avukatlar katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, her türlü suç ve suç odağı ile mücadele eden emniyet teşkilatının görevini, hukukun üstünlüğünü esas alan, insan haklarına ve demokratik değerlere saygılı bir anlayışla yerine getirdiğini söyledi.

Her bir polisin görevini, hukukun belirlediği sınırlar içerisinde yapmakla yükümlü olduğunu vurgulayan Aktaş, "Yaptığımız her işlem, hiç şüphesiz ki yargı denetimine tabidir. Disiplin işlemleri başta olmak üzere, birimlerimizce yürütülen idari işlemlere yönelik yargı mercilerimizde, idaremiz aleyhine açılan davaların yüksek oranda lehimize sonuçlanması, hukuka uygun işlem yapma noktasındaki hassasiyetimizin de bir göstergesidir." diye konuştu.

Aktaş, programa ev sahipliği yapan hukuk müşavirliğinin büyük bir gayret ortaya koyduğunu belirterek, "Adli ve idari davalarda teşkilatımız adına hukuki savunma yapma, görevi nedeniyle sanık durumuna düşen personelimize adli yardım desteği sağlama, kanunla belirlenmiş yetki ve sorumluluklarının dışına çıkan ve disiplin mevzuatımız doğrultusunda haklarında soruşturma yürütülen personelimizle ilgili iş ve işlemlerin hukuka uygun yapılmasını temin etme, ayrıca gelişen durumlara uygun yasal düzenlemelerin hazırlanması, Meclis'te ve komisyonlarda takip edilmesi, ilgili birimlerle koordine edilerek yürütülmesi ve ihtiyaç duyulması halinde hukuki görüş verilmesini sağlama görevlerini yerine getirmekte." şeklinde konuştu.

Teşkilatın hukuk işlerinin yürütülmesine de değinen Aktaş, "Teşkilatımızın hukuki işlemlerinin yürütülmesinde emniyet hizmetleri sınıfı personelinin yanı sıra hem genel müdürlüğümüz hem de illerimizde görevli 110 avukatımız, donanımları ve birikimleriyle titiz ve özenli bir çalışma yürüterek hukukun sağlıklı işlemesine çok önemli katkılar sağlamaktadır." dedi.

Aktaş, seminerin, çalışanlar arasında kurum kültürünün oluşturulması, performansın artırılması, bilgi ve uygulama eksikliklerinin giderilerek yeknesaklığın sağlanması, hukuk düzenindeki gelişmelerin izlenmesi amacına önemli katkılar sunacağına yürekten inandığını kaydetti.

"Hukuk Birimleri Hizmet İçi Eğitim ve Değerlendirme Semineri" yarın sona erecek.

